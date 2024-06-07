Андрей Воробьев получил награду за 3 место региона в рейтинге инвестклимата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме получил награду за 3 место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, передает корреспондент РИАМО.

«Мы благодарны всем, кто сопровождает этот проект (рейтинг инвестклимата — ред.), потому что за все эти годы он не стал яблоком раздора», — сказал он.

Воробьев отметил, что бизнесмены региона имеют возможности в части нетворкинга предлагать, обсуждать, защищать новые практики и в социальной сфере и, конечно, в экономике.

«Для нас очень важным партнером является правительство России, как и для всех регионов, не только для Московской области, потому что все, что касается трансформации, упрощения для бизнеса, как мы видим, бизнес с благодарностью оценивает», — добавил Воробьев.

Губернатор выразил надежду, что и дальше с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным будут обсуждаться передовые практики.

Ранее на ПМЭФ были объявлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Подмосковье заняло 3 место вместе с Башкортостаном и Тюменской областью.

Петербургский международный экономический форум с 2014 года является традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.