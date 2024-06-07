Подмосковье заняло 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Московская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Третье место также заняли Башкортостан и Тюменская область, передает корреспондент РИАМО.

Подмосковье уже не первый год сохраняет высокие позиции в рейтинге агентства стратегических инициатив по инвестклимату. В 2023 году регион также занял 3 место.

Лидеры рейтинга

Согласно результатам рейтинга состояния инвестиционного климата, на 15 месте оказались Республика Бурятия и Камчатский край, на 14-м — Оренбургская область, Якутия, Калининградская, Курганская области и Республика Адыгея, на 13-м — Саратовская, Новосибирская, Кемеровская области и Севастополь, на 12-м — Амурская и Самарская области, Республика Карелия, Приморский край и Ханты-Мансийский АО – Югра, на 11-м — Республика Мордовия, Свердловская область и Хабаровский край.

Десятку открывают Челябинская и Ленинградская области, на 9 месте — Липецкая и Воронежская области, Пермский край, на 8-м — Смоленская область, на 7-м — Чеченская Республика и Магаданская область, 6 место досталось Калужской области и Краснодарскому краю.

5 место у Санкт-Петербурга, Республики Крым и Тульской области, 4 — у Сахалинской и Новгородской областей.

2 место в рейтинге досталось Республике Татарстан и Нижегородской области. Почетное 1 место заняла Москва.

Расчет рейтинга

«Мы действительно работаем уже много лет. Это совместная работа по улучшению инвестиционного климата, задачу по которой поставил президент Российской Федерации (Владимир Путин – ред.). И у нас здесь несколько элементов было, которые мы использовали. Это национальная предпринимательская инициатива, федеральные дорожные карты, это национальный инвестиционный рейтинг, с которым работают субъекты Российской Федерации, и ключевую роль играет инвестиционный стандарт», — сказала гендиректор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Она добавила, что инвестстандарт изменился: была пробная пилотная апробация, первая волна регионов проводила внедрение инвестиционного стандарта по новой методологии. И в этом году впервые все пункты инвестиционного стандарта включены в расчет национального инвестиционного рейтинга.

Рейтинг рассчитывается по показателям, которые распределены по 4 направлениям, одно из них — регуляторная среда. Подмосковье занимает традиционно высокие позиции.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов, направленных на технологический суверенитет. Речь также шла про строительство в регионе новых индустриальных парков.

«Денис Валентинович (Мантуров — ред.), разрешите мне поблагодарить вас и всю команду Минпромторга за плодотворное сотрудничество, поддержку. Многие проекты, которые были реализованы и реализуются — во многом заслуга, в том числе фонда развития промышленности как федерального, так и регионального», — заявил Воробьев.