Воробьев и Мантуров обсудили реализацию более 200 инвестпроектов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов, направленных на технологический суверенитет, сообщили в пресс-службе Губернатора и правительства Московской области.

На встрече Воробьев и Мантуров также обсудили строительство в регионе новых индустриальных парков. Всего планируют создать пять таких объектов.

«Денис Валентинович (Мантуров - ред.), разрешите мне поблагодарить вас и всю команду Минпромторга за плодотворное сотрудничество, поддержку. Многие проекты, которые были реализованы и реализуются — во многом заслуга, в том числе Фонда развития промышленности, как федерального, так и регионального. И фармакология, и машиностроение, и технологические проекты — это приоритеты в части импортозамещения, и они локализуются в Подмосковье. Нам очень важна была и поддержка «Лайт Индастриал», промышленной ипотеки», — заявил Воробьев.

Губернатор уточнил, что в настоящее время создаются 5 государственных индустриальных парков и уже вводятся в стандарт производственные площади.

«Если раньше индустриальные парки строились с забором, электричеством и дорогами, то сегодня к этому обязательно еще добавляются производственные мощности. Очень удобно размещать предприятия, когда у тебя есть готовые помещения. Вот сейчас к нам приходят новые инвесторы, которые смогут воспользоваться этой возможностью. Такая поддержка крайне важна», — добавил Воробьев.

Мантуров положительно оценил формат «Лайт Индастриал», который активно внедряется в Подмосковье.