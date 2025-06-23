Андрей Воробьев: ОЭЗ дают Подмосковью преимущество в привлечении инвесторов

Губернатор по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул, что там заключается масса выгодных для региона соглашений.

«Я хочу довести, что из 10 соглашений, которые мы подписываем, 8 реализуются на практике. То есть коэффициент 80% мы держим на протяжении очень долгих лет. На прошлом форуме мы подписали 35 соглашений на 200 миллиардов (рублей — ред.). (В этом году Подмосковье заключило — ред.) 45 соглашений <…> на 300 миллиардов», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Глава региона отметил, что в Подмосковье есть 6 особых экономических зон, что создает значительное преимущество и привлекает инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ – ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.

В 2025 году ПМЭФ проходил с 18 по 21 июня. На форуме суммарно заключили 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей.