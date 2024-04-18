Андрей Воробьев назвал экономику Подмосковья очень диверсифицированной

Традиционно в Подмосковье очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в разные кризисные моменты региону удавалось не сбавлять темп для того, чтобы наполнять бюджет, реализовывать все, что касается качества жизни во всех областях.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-служба Мининвеста Подмосковья сообщала, что участниками программы «100% Подмосковье» стало свыше 700 региональных производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг. Программа «100% Подмосковье» помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов.