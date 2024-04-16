Более 700 региональных брендов присоединились к реестру «100% Подмосковье»

Реестр «100% Подмосковье» создан для продвижения региональных брендов. На сегодняшний день участниками программы стали свыше 700 региональных производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа «100% Подмосковье» помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов. Этот инструмент предназначен для компаний, ИП и самозанятых, чей бизнес зарегистрирован в Московской области и здесь же поставлен на налоговый учет.

Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках «100% Подмосковье», размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале Подмосковья, а также на специальной вкладке «Сделано в Подмосковье» в онлайн-магазине OZON.

Среди самых востребованных услуг на сегодня — это желание подмосковных предпринимателей принять участие в выставках-ярмарках, которые проходят на масштабных площадках. В этом году запланировано проведение 8 подобных мероприятий.

Также те, кто состоит в реестре, могут получить льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра «Мой бизнес». Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Центр «Мой бизнес» Московской области создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья доступна в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.