Андрей Воробьев: через 10-15 лет будет заметная трансформация работы из-за ИИ

Если сейчас видны ускорение и оптимизация работы с помощью искусственного интеллекта, роботов, то через 10-15 лет будет очень заметная трансформация, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг проходит заседание Госсовета РФ «О подготовке кадров для экономики РФ».

«Очень важно, считаем, чтобы на федеральном уровне наши региональные отраслевики все-таки задавали тон для того, чтобы как можно меньше было барьеров для использования всего передового, технологичного — роботов или других современных решений», — сказал губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что сегодня мировой тренд — это замена физического труда роботами. Пример — логистические склады, на которых в Подмосковье трудятся десятки тысяч человек, на смену которым могут и уже приходят роботы-сортировщики, автоматизация, конвейеры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.