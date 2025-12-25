Андрей Воробьев: роботы успешно заменяют рутинный физический труд

В четверг проходит заседание Госсовета РФ «О подготовке кадров для экономики РФ».

«Сегодня до сих пор еще заметное количество физического труда. И понятно, сегодня чаще всего это с помощью иностранной рабочей силы происходит. В этой связи мы считаем — очень важна трансформация отраслей», — сказал губернатор.

Как пример Андрей Воробьев привел логистические склады, на которых в Подмосковье трудятся десятки тысяч человек, на смену которым могут и уже приходят роботы-сортировщики, автоматизация, конвейеры.

«В ЖКХ датчики позволяют видеть работу систем и обходиться без обходчиков. У нас на каждой котельной их 2700. 4 датчика, которые раньше мониторил человек, а сегодня их мониторит искусственный интеллект», — добавил Воробьев.

Беспилотное такси, общественный транспорт, по мнению главы региона, тоже требуют особого внимания.

