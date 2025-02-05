Аналитики ЦБ РФ пересмотрели прогнозы по инфляции и ключевой ставке

Опрошенные Банком России аналитики сделали новые прогнозы по ключевой ставке, инфляции и курсу доллара, следует из данных на сайте регулятора.

Так, изменились ожидания по средней ключевой ставке по сравнению с предыдущим опросом. Аналитики считают, что в 2025 году она составит 20,5%. В декабре они давали прогноз на 21,3%.

По мнению экспертов, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15% (вместо ранее спрогнозированных 14,6%). Прогноз на 2027 год остался без изменений — 10,4%.

Эксперты ожидают, что по итогам 2025 года инфляция составит 6,8%. Ранее они считали, что ее уровень достигнет только 6%.

Кроме того, они заявили, что по итогам 2026 года инфляция составит 4,6% (вместо ранее спрогнозированных 4,5%), а по итогам 2027 года — 4%.

Прогнозы по среднему курсу доллара также были пересмотрены. Аналитики ожидают, что американская валюта в 2025 году будет стоить в среднем 104,7 руб., тогда как ранее они давали прогноз в 102 руб.

Еще они спрогнозировали, что в 2026 году доллар будет стоить 108,8 руб. (вместо ранее спрогнозированных 104 руб.), а в 2027 году — 110,4 (против прежнего прогноза на уровне 106,6 руб.).

Сам ЦБ считает, что благодаря денежно-кредитной политике (ДКП) инфляция составит 4% в 2026 году. Ранее регулятор заявил, что видит необходимость продолжать жесткую ДКП.