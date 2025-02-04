ЦБ видит необходимость продолжать жесткую денежно-кредитную политику

Центробанк видит необходимость продолжать жесткие денежно-кредитные условия для возвращения к низкой инфляции, сообщается на сайте ЦБ.

«Возвращение инфляции к цели может потребовать поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что потребительский спрос по-прежнему превышает возможности расширения предложения. Нормализация кредитования и бюджета в 2025 году замедлит рост агрегированного спроса в экономике до более устойчивых уровней.

Отмечается, что на рост цен влияют санкции, индексации регулируемых цен, тарифы и сборы, а также снижение урожая.

Ранее инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова заявила, что причин рекордного роста ключевой ставки Центробанка несколько: переизбыток денежной массы, высокая инфляция, дополнительные расходы, санкции и курс доллара.

Центральный банк России готов снизить ключевую процентную ставку, если инфляция будет показывать стабильную тенденцию к замедлению. Регулятор полагает, что строгая монетарная политика и восстановление бюджетного равновесия помогут контролировать рост потребительского спроса.