Инфляция и санкции: эксперт рассказала о причинах роста ключевой ставки

Инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова заявила, что причин рекордного роста ключевой ставки Центробанка несколько: переизбыток денежной массы, высокая инфляция, дополнительные расходы, санкции и курс доллара, сообщает Газета.ru .

«Разберем на примере: к концу года сумма депозитов россиян составляла порядка 57 трлн рублей, а компаний — 36 трлн рублей. Это связано в первую очередь с выгодными условиями по вкладам. Депозиты населения растут невероятными темпами: за последние три года сумма удвоилась, а за год увеличилась на рекордные 13,5 трлн рублей, или 31% год к году», — сказала эксперт.

По ее словам, всего за месяц депозиты выросли на 6,1 трлн рублей: это огромная сумма. Сейчас для ЦБ нецелесообразно снижать ключевую ставку: гражданам будет не так выгодно класть деньги на вклады.

У Центрального банка есть основная цель — остановка инфляции: ее высокий уровень способен привести к снижению покупательной способности населения и удорожанию кредитов.