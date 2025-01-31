ЦБ РФ допустил снижение ключевой ставки при стабильности инфляции

сегодня в 17:36

ЦБ РФ: снижение ставки будет ответной мерой на устойчивое замедление инфляции

Центральный банк России готов снизить ключевую процентную ставку, если инфляция будет показывать стабильную тенденцию к замедлению. Регулятор полагает, что строгая монетарная политика и восстановление бюджетного равновесия помогут контролировать рост потребительского спроса, сообщает «Царьград» .

«Снижение ставки будет ответной мерой на устойчивое замедление инфляции до целевого уровня, предусмотренного в прогнозах Центрального банка», — отмечается в сообщении учреждения.

ЦБ акцентировал внимание на необходимости ограничить увеличение потребительского спроса для достижения устойчивого замедления инфляции.

По мнению экспертов Центробанка, нормализация бюджетной политики, а также накопленный эффект от более жесткой денежно-кредитной политики могут способствовать снижению темпов роста спроса.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал, что в 2025 году российская экономика может показать рост на уровне 2-3%.