ЦБ РФ допустил снижение ключевой ставки при стабильности инфляции
Центральный банк России готов снизить ключевую процентную ставку, если инфляция будет показывать стабильную тенденцию к замедлению. Регулятор полагает, что строгая монетарная политика и восстановление бюджетного равновесия помогут контролировать рост потребительского спроса, сообщает «Царьград».
«Снижение ставки будет ответной мерой на устойчивое замедление инфляции до целевого уровня, предусмотренного в прогнозах Центрального банка», — отмечается в сообщении учреждения.
ЦБ акцентировал внимание на необходимости ограничить увеличение потребительского спроса для достижения устойчивого замедления инфляции.
По мнению экспертов Центробанка, нормализация бюджетной политики, а также накопленный эффект от более жесткой денежно-кредитной политики могут способствовать снижению темпов роста спроса.
Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал, что в 2025 году российская экономика может показать рост на уровне 2-3%.