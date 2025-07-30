Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару на ближайшие недели

В ближайшие две недели ожидается повышенная волатильность курса доллара к рублю. О том, каким будет курс рубля в начале августа, РИАМО рассказали эксперты рынка.

Заявления американского лидера Дональда Трампа создают геополитическую неопределенность, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В свою очередь, продажи валютной выручки экспортерами поддерживают рубль, добавил он.

По мнению эксперта, вероятный диапазон колебаний курса — 79–85 рублей за доллар, с кратковременными скачками до 86–89 рублей.

«Если конфликт не обострится, доллар может вернуться к 79-85 рублям. В случае новых санкций возможен тест на уровне 86-87 рублей. Максимум при эскалации риторики США — 87-89 рублей, но выше этого уровня курс, скорее всего, не поднимется благодаря продаже валюты экспортерами и высокой ключевой ставке ЦБ (18%)», — прокомментировал Щербаченко.

Прогнозные целевые диапазоны закрытия пятницы: 77,60–78,95 руб. за доллар, 90,35–92,00 руб. за евро и 10,60–11,20 руб. за юань, делится своим мнением аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин.

«На мой взгляд, курс евро к рублю в августе будет колебаться от 95 до 100 руб., доллара США от 90 до 110 руб., юаня от 12 до 14 рублей. В августе планируется большой выход из депозитов, освободившиеся деньги пойдут традиционно на рынок валюты, фондовый рынок и на рынок недвижимости. Увеличиться инфляция от прошедшей в июле повышении тарифов за ЖКУ», — отметил член национального совета Российской Гильдии Риэлторов (РГР) Марсель Ахметшин.