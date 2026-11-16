Аналитики назвали направления под риском сокращений в России в 2027 году

В 2027 году компании могут пересмотреть административные функции, отдельные задачи кадровых служб, бухгалтерии и информационных технологий, сообщает Газета.ru со ссылкой на аналитиков GdeRabota.ru.

Эксперты назвали причинами пересмотра штатов замедление спроса, дорогое финансирование и рост текущих расходов. Автоматизация тоже влияет на решения, но не служит единственным объяснением.

«В первую очередь речь идет о начальных позициях, где обязанности можно объединить, оптимизировать или передать другим специалистам. Однако риск зависит от состояния работодателя и спроса на его продукцию, а не только от названия профессии», — отметили аналитики сервиса.

За неполный 2026 год в Москве опубликовали 105,9 тыс. вакансий администраторов против 151,2 тыс. за аналогичный период 2023 года — примерно на 30% меньше.

Последствия зависят и от экономики региона: спад на основном предприятии или в ведущей отрасли может затронуть подрядчиков, логистику и сервисные организации. В более разнообразной экономике выбор работы шире. Размер бизнеса сам по себе не определяет риск: крупные компании могут объединять подразделения и филиалы, малые сильнее зависят от заказов и финансового запаса.

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