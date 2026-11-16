Врач объяснила причины боли в ушах и голове при ветре

Боль в ушах и голове при ветре может указывать на отит, невралгию или проблемы с челюстным суставом. Об этом рассказала оториноларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова, сообщает Газета.ru .

Ветер сам по себе не вызывает инфекцию, но охлаждение кожи может усиливать существующую боль. При наружном отите возможны зуд, выделения, боль при касании уха, при среднем — сильная боль, заложенность и температура.

«Если даже легкий порыв ветра вызывает короткий приступ резкой, стреляющей или похожей на удар током боли с одной стороны лица и головы, необходимо исключить невралгию тройничного нерва. При этом состоянии приступы могут провоцировать любое прикосновение к коже, умывание, жевание, нахождение под кондиционером и слабый ветер. Боль обычно длится от нескольких секунд до двух минут, но может повторяться сериями. С такими жалобами следует обратиться к неврологу», — добавила Жуйкова.

Болезненная реакция на ветер бывает и при мигрени. Боль при жевании, щелчки и утренняя усталость челюстей могут указывать на проблемы с суставом или жевательными мышцами.

Регулярные или сильные приступы требуют осмотра лор-врача, при необходимости — невролога или стоматолога. Закапывать средства в ухо без осмотра барабанной перепонки не следует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.