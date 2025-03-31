Аналитик Пырьева: рубль в апреле будет слабеть в направлении 90 за доллар

Ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева заявила, что в апреле рубль может возобновить тенденцию к ослаблению в направлении 90 рублей за доллар и 94 за евро, сообщает Life.ru .

«Сочетание крепкого рубля и дешевеющей в долларах нефти негативно для экономики, поскольку страна недополучает нефтегазовые доходы, расширяя дефицит бюджета. Соответственно при необходимости финансовые власти могут вмешаться в курсообразование рубля и, в частности, отменить обязательную продажу валютной выручки, приостановить продажи валюты со стороны Банка России», — сказала эксперт.

По словам аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, дело даже не в том, что упал доллар, важнее укрепление рубля по отношению к американской валюте. Из-за оторванности российского рынка от международного влияние на рубль динамики доллара внешне ограничено.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз на апрель: доллар — около 85 рублей, евро — 94, юань — 12.