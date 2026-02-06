Аналитик предупредил о возможном падении биткоина до 33 тыс долларов

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что при определенных условиях цена биткоина может снизиться до 33 тыс. долларов в 2026 году. Эксперт объяснил это массовым уходом инвесторов из рисковых активов, сообщает RT .

Шнейдерман отметил, что биткоин резко скорректировался, протестировав в ночь на 6 февраля уровень 60 тыс. долларов, и сейчас торгуется около 64,8 тыс. Это падение стало результатом «мощного внешнего шторма» на финансовых рынках.

Эксперт объяснил, что основной причиной снижения стал глобальный режим risk-off — инвесторы массово уходят из рисковых активов, включая американские индексы, биткоин и золото. Это связано с пересмотром ожиданий по ставкам ФРС США, которая в январе дала понять, что не спешит снижать их.

Как добавил специалист, на ситуацию повлияли падение переоцененного технологического сектора и компаний, связанных с искусственным интеллектом, а также усиление торгово-политических рисков. NASDAQ показал самый сильный двухдневный откат с апреля, а распродажи усилились на фоне слабых данных по рынку труда США.

По мнению аналитика, текущая цель для продавцов биткоина — 55 тыс. долларов, однако рынок может перейти в боковое движение до заседания ФРС в июне. Если крупные инвесторы начнут массово продавать свои активы, курс биткоина может опуститься до 33 тыс. долларов. При этом высокая волатильность сохраняется, и любое заявление президента США в поддержку рынка способно быстро поднять цену до 100 тыс. долларов.

