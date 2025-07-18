Опять санкции: какими будут последствия нового потолка цен на российскую нефть

Последствий самого потолка цен на нефть для российской экономики не будет, хотя бы потому, что он является санкционным ограничением только со стороны Евросоюза, а США не присоединились именно к этому пакету санкций, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Россия как запрещает своим производителям продавать нефть по цене потолка стран Запада при более высоких рыночных ценах на Urals, так и будет запрещать делать это, заявила эксперт.

В Европу РФ уже давно легально не поставляет нефть морским путем из-за потолка цен, а фактор большого дисконта для партнеров из дружественных стран уже, похоже, не будет действовать, так как «приветственные скидки» завершились, и Россия снова начала продавать «черное золото» по рыночной цене, объяснила аналитик.

Россия также прекратила добровольно сокращать добычу нефти, и в соответствии с решениями ОПЕК+ ее постепенно увеличивает, что также должно способствовать увеличению нефтегазовых доходов. Намного более критичным для экономики РФ может стать обвал мировых цен на нефть, также имеют значение санкции против российских танкеров, но в любом случае все эти вопросы разрешаемы, считает Мильчакова.

«Тяжелых последствий для российской экономики от этого потолка цен не будет. На внутренние цены нефтепродуктов, розничные цены бензина в России этот потолок не повлияет никак. В то же время Россия может выиграть от роста рыночных цен на нефть, которые на новостях о санкциях пойдут вверх», — резюмировала эксперт.