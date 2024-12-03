Аналитик Мильчакова: доллар может вернуться к 80-90 рублям в 2025 году

В следующем году курс доллара может снизиться до уровня 80-90 руб. Это станет возможно, если улучшится геополитическая обстановка, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с Bankiros.ru .

По словам эксперта, в целом в 2025 году, если не произойдет никаких изменений, доллар может колебаться в рамках 92-102 руб. Среднегодовой курс составит 96,5 руб.

Мильчакова считает, что при условии геополитических улучшений курс доллара вернется к 80-90 руб. Это может произойти уже в следующем году.

Магистр экономики Никита Макаров также считает, что доллар будет стоить ниже 100 руб. в 2025 году. Он утверждает, что курс опустится до уровня 95-100 руб. до начала марта на фоне восстановления валютных потоков после введения новых антироссийских санкций.

Эксперт уверен, что валютная выручка вскоре вернется на рынок РФ. На данный момент она «ищет альтернативные пути».

Ранее эксперт Лазарь Бадалов заявил, что в декабре курс доллара не будет выше 110 руб. По его словам, в 2025 году он будет стремиться к 100 руб.