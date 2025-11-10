Аналитик дала прогноз на ноябрь по курсу рубля к доллару, евро и юаню

Непростая геополитическая ситуация, в том числе новые санкции Евросоюза, будут оказывать влияние на курс рубля в ноябре. Санкционные риски, скорее всего, могут создавать в последний осенний месяц волатильность в валютных парах, однако существенного обвала российской валюты до 90 рублей за доллар и далее не ожидается, сообщила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Октябрь оказался одним из самых успешных месяцев 2025 года для рубля, констатировала она. Биржевой курс юаня к рублю упал за месяц на 2%, на внебиржевом рынке доллар США подешевел тоже на 2%, а евро потерял даже 3,6% по отношению к российской валюте.

Цена нефти Brent весь октябрь стояла на месте, снизившись за месяц на 0,4%, и какого-либо значимого влияния на курс рубля не оказала.

Несмотря на то, что в октябре геополитическая обстановка была сложной и противоречивой, рубль, похоже, проигнорировал внешний негатив и укреплялся, несмотря на угрозы и санкции президента США Дональда Трампа в адрес РФ и российского бизнеса, отметила Мильчакова.

«Основной причиной столь уверенного укрепления рубля можно считать низкий спрос как российского бизнеса, так и населения на доллары и евро, учитывая, что Россия с основными партнерами рассчитывается уже в рублях и национальных валютах соответствующих стран, а для населения, возможно, из-за новых санкций ЕС и обсуждения в Евросоюзе вопроса о конфискации части золотовалютных резервов РФ, валюты западных стран стали токсичными», — считает аналитик.

Многие из этих непростых геополитических тенденций, в том числе новые санкции Евросоюза, могут продолжаться и в ноябре, добавила она. Санкционные риски, скорее всего, могут создавать в ноябре волатильность в рублевых парах, но существенного обвала до 90 рублей за доллар и далее не ожидается, отметила эксперт.

Поскольку нефть в октябре практически стояла на месте и не росла, можно ожидать, что Минфин будет в последнем месяце осени или по-прежнему продавать валюту, или покупать в очень небольших объемах, что, соответственно, будет работать в целом на укрепление рубля.

В ноябре не будет заседаний центральных банков по процентным ставкам, соответственно, некоторых внешних «раздражителей» для рубля тоже быть не должно, добавила Мильчакова.

Динамика российской валюты в середине месяца может зависеть от выхода данных Росстата по инфляции и данных ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям населения, и если эти показатели продолжат снижаться, то станут поводом для возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Рубль может отреагировать оптимистично на выходы данных о снижении инфляции и инфляционных ожиданий, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«В третьей декаде ноября в ЮАР состоится саммит глав государств G20, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, так что вполне возможны геополитические сюрпризы, в том числе достаточно благоприятные для России», — заявила Мильчакова.

Цены на нефть в ноябре нередко слабеют, так что, если Brent сильно опустится, например, в область 60 долларов за баррель и ниже, то этот фактор может выступить противовесом укреплению рубля и не позволить российской валюте слишком сильно подорожать, добавила аналитик.

«Мы ожидаем по курсу доллара в ноябре 79-85 рублей, евро — 91-97 рублей, юаня — 10,9-11,9 рубля», — спрогнозировала Мильчакова.

