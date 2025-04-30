Американский экономист Сакс назвал успешным формат Открытого диалога в Москве

Известный американский экономист, президент SDSN Джеффри Сакс назвал успешным формат Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», который проходит с 28 по 30 апреля в национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба НЦ «Россия».

Сакс призвал РФ и дальше вести диалог, не оглядываясь ни на что. Если определенные правительства не хотят начинать диалог, желают вставлять палки в колеса, это «только их проблемы».

«Действуйте так и дальше, потому что это крайне важно для мира», — обратился Сакс к России.

Трансляция проводится на сайте, в VK и «Одноклассниках».

Международный проект «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в рамках Открытого диалога проводится в национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля в Москве. В мероприятии участвовали эксперты и авторы лучших эссе. Было отправлено 700 работ из более чем 100 стран. Эксперты обсуждали четыре главных направления — инвестиции в человека, среду, технологии и связанность.