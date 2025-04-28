Орешкин назвал главную цель Открытого диалога в Национальном центре «Россия»

Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин назвал главную цель стартовавшего Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба центра в Telegram-канале .

«Мы запустили действительно Открытый диалог, в рамках которого мы получили около 700 эссе из более чем 100 стран», — сказал Орешкин.

Он добавил, что представители всех континентов предлагали свои идеи по реализации проектов, позволяющих миру двигаться вперед.

Масштабный международный Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходит в Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля. Участников ждет насыщенная программа, в рамках которой пройдут питч-сессии с экспертами мирового уровня.