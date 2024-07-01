Американская BlackRock купит британскую Preqin за 3,23 млрд долларов

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock, базирующаяся в США, покупает частную британскую компанию Preqin за 3,23 млрд долларов, сообщает « Коммерсант ».

Preqin — компания, которая специализируется на сборе и анализе финансовых данных и рынков альтернативных инвестиций. Она освещает работу 190 тыс. фондов, 30 тыс. инвесторов частных рынков, а также 60 тыс. фондовых менеджеров. У компании сотни тысяч клиентов. В 2024 году ее выручка составит около 240 млн долларов.

Данная сделка позволит американской BlackRock выйти на быстрорастущий и прибыльный сегмент по анализу рынка частных компаний и услуг и расширить инструментарий своего технологического подразделения.

Сектор данных частных рынков оценивают сейчас в 8 млрд долларов. Он увеличивается в цене на 12% в год, а к 2030 году может достичь 18 млрд долларов.

Ранее в США Минюст решил выдвинуть против Boeing уголовные обвинения. Это связано с крушением самолетов компании в 2018–2019 годах.