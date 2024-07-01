В США решили предъявить Boeing обвинения в мошенничестве

Американский Минюст решил выдвинуть против Boeing уголовные обвинения. Такое решение в ведомстве приняли из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями самолетов компании в 2018-2019 годах, сообщает РИА Новости .

Как рассказал источник, министерство считает, что корпорация нарушила соглашение от 2021 года, которое предоставляло защиту от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности. В обвинении будет только один пункт: обман правительства по принимаемым мерам по обеспечению безопасности лайнеров.

Формальное решение по указанной теме планируется обнародовать до 7 июля.

В 2018 году самолет Boeing 737 Max разбился в Эфиопии, а в 2019 году — в Индонезии. Всего в этих авиакатастрофах погибли около 1 тыс. человек. После этого корпорация признала, что в двух случаях трагедии был сбой работы системы улучшения характеристик маневренности. Таже компания согласилась с обвинениями в «сговоре» для введения регуляторов в заблуждение по вопросам техпроблем на лайнерах.

Кроме того, в последнее время несколько раз сообщалось о техпроблемах с самолетами корпорации.