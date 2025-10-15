Альтернативная платежная система в России: преимущества и риски для россиян

Создание национальной платежной системы, альтернативной «Миру», это правильный и логичный шаг развития платёжной инфраструктуры, так как новая система ориентирована на набирающие популярность типы платежей (биометрия, QR коды и Bluetooth), сообщил РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Ее создание даст большую гибкость и удобство, как для покупателей, так и для продавцов. Например, покупателям не придётся носить с собой смартфон или пластиковые карты, а также будет возможность оплаты без интернета, отмечает он.

Однако это создаёт и новые трудности, считает эксперт. Во-первых, возникает необходимость в унификации стандартов для обеих платёжных систем. Во-вторых, нововведения потребуют дополнительных затрат на интеграцию и внедрение технологии, что потенциально может увеличить расходы конечных пользователей. Также возникают вопросы безопасности и риски утечек личных данных. Помимо этого, внедрение технологии потребует установки новых платёжных терминалов, что также увеличит расходы продавцов.

«Пользователи получат более удобные и гибкие платёжные способности, но одновременно с этим вырастут и потенциальные риски утечки данных и, возможно, рост стоимости товаров, так как продавцам придётся оплачивать больше комиссий, которые они постараются переложить на покупателей», — полагает Бредихин.

Накануне стало известно о том, что в России может появиться новая национальная платежная система, альтернативная «Миру». Создателями ее концепции выступили «Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк.