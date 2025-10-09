Крупные банки предложили создать альтернативу «Миру»

Крупнейшие российские банки выступили с инициативой создания новой платежной системы, которая стала бы альтернативой действующей системе «Мир», сообщает «КоммерсантЪ» .

С соответствующей инициативой выступил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на пленарной сессии форума «Финополис». По информации «Коммерсанта», речь идет о уже проработанной концепции, реализация которой возможна через консорциум из четырех-пяти крупных банков с участием мобильных операторов и бигтех-компаний.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отреагировала на предложение сдержанно, отметив, что ЦБ не видит необходимости в создании альтернативы, но и не будет препятствовать инициативе, если участники рынка готовы инвестировать собственные средства.

«Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы — почему нет», — заявила Набиуллина, подчеркнув, что существующие проблемы, включая вопросы тарифной политики, эффективнее решать в рамках действующей системы.

Представители банковского сообщества указывают, что новая система вряд ли будет использовать традиционную карточную технологию, вместо этого делая ставку на современные платежные сервисы, QR-коды и биометрию. В Сбербанке отметили, что разработанный ранее консорциум на базе MultiQR был нацелен именно на развитие новых платежных решений.

Однако эксперты относятся к идее скептически, указывая на ограниченность российского платежного рынка и предстоящую конкуренцию с цифровым рублем, а также с международными платежными системами после завершения периода изоляции.