Александр Ведяхин: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году

Россия уже достигла многих успехов в разработке и внедрении AI. Правительство РФ утвердило Национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Участники дискуссии обсудили, как государство будет стимулировать внедрение этой технологии в различных отраслях экономики, как AI влияет на крупный бизнес и как нарастить кадровый потенциал в этой области.

2023 год стал годом «тихой» революции в сфере искусственного интеллекта, отметили участники дискуссии. Впереди — новая эпоха: доступ к информации, создание контента, удовлетворение потребностей клиентов, принципы ведения бизнеса — все эти области ждут фундаментальные изменения. Более того, в ближайшие годы ожидается появление сильного искусственного интеллекта.

Александр Ведяхин рассказал, что в 2024 году эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере составит 400–450 млрд рублей чистой прибыли. В 2023 году эта технология уже дала 1 трлн рублей дополнительных доходов всей стране. И эти цифры, безусловно, будут расти. Если до 2023 года 50–60% организаций в мире внедрили искусственный интеллект хотя бы в один бизнес-процесс, то с 2023 года начался взрывной рост, который был обусловлен появлением больших языковых моделей. Сегодня уже 72% организаций используют эту технологию. Однако сейчас недостаточно просто «внедрить хоть какой-нибудь искусственный интеллект», чтобы оставаться конкурентоспособным. Важно вкладываться в передовые технологии, которые создаются в результате научных исследований.

«Без науки в искусственном интеллекте нет бизнеса. Сберу удается быстро внедрять результаты исследований по AI, потому что мы поддерживаем развитие науки как внутри, так и вовне. В Сбере созданы научные лаборатории, которые изучают применимость различных технологий для нашего бизнеса. Также мы открыли научный институт AIRI для проведения фундаментальных исследований в сфере AI. Исследованиями в этой области занимаются все ключевые дочерние организации. С 2021 года мы являемся индустриальными партнерами 7 исследовательских центров, созданных в рамках Федерального проекта ″Искусственный интеллект″. Но интересно, что есть наука для искусственного интеллекта, а есть искусственный интеллект для науки. И поэтому мы создаем Научное облако — набор AI-инструментов для применения в научных исследованиях», - отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин подчеркнул, что искусственный интеллект нужно развивать не только для того, чтобы добавить ценности бизнесу, но чтобы наша страна сохранила лидерство по целому ряду направлений. И это стратегический выбор для любого государства, который напрямую определяет ее конкурентоспособность и технологический суверенитет.