Во время визита в Гродненскую область он подчеркнул важность сохранения урожая в товарном виде, чтобы его можно было реализовать в период межсезонья.

«Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать», — цитирует главу Белоруссии БЕЛТА.

Ранее Лукашенко утверждал, что проблема с картофелем в стране успешно решена.