Александр Лукашенко — о проблеме с хранением урожая: это по-военному надо делать
Лукашенко предложил решить проблему с картошкой по-военному
Фото - © РИА Новости
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил решить проблему с хранением урожая овощей и фруктов по-военному, сообщает RT.
Во время визита в Гродненскую область он подчеркнул важность сохранения урожая в товарном виде, чтобы его можно было реализовать в период межсезонья.
«Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать», — цитирует главу Белоруссии БЕЛТА.
Ранее Лукашенко утверждал, что проблема с картофелем в стране успешно решена.