Акционеры Tesla одобрили рекордный пакет вознаграждения для Илона Маска

Илон Маск получит триллион долларов вознаграждения от Tesla
Экономика

На собрании акционеров Tesla было принято решение об утверждении беспрецедентного пакета вознаграждения для Илона Маска в 1 трлн долларов, сообщает РИА Новости.

Согласно условиям соглашения, миллиардер должен увеличить свою долю в компании до 25% акций против текущих 13% при выполнении ряда стратегических задач.

Среди ключевых условий — развитие направления роботакси и рост рыночной капитализации Tesla до 8,5 трлн долларов в течение десяти лет. При этом председатель совета директоров Робин Денхолм предупреждала, что без утверждения данного пакета Маск может покинуть компанию.

Решение вызвало неоднозначную реакцию: крупные институциональные инвесторы, включая Норвежский государственный фонд благосостояния и пенсионные фонды США, выступили против выплаты, опасаясь размытия акционерного капитала.

В августе текущего года Маск уже получил 96 млн акций Tesla стоимостью 29 млрд долларов в рамках предыдущей мотивационной программы.