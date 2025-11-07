Акционеры Tesla одобрили рекордный пакет вознаграждения для Илона Маска

На собрании акционеров Tesla было принято решение об утверждении беспрецедентного пакета вознаграждения для Илона Маска в 1 трлн долларов, сообщает РИА Новости .

Согласно условиям соглашения, миллиардер должен увеличить свою долю в компании до 25% акций против текущих 13% при выполнении ряда стратегических задач.

Среди ключевых условий — развитие направления роботакси и рост рыночной капитализации Tesla до 8,5 трлн долларов в течение десяти лет. При этом председатель совета директоров Робин Денхолм предупреждала, что без утверждения данного пакета Маск может покинуть компанию.

Решение вызвало неоднозначную реакцию: крупные институциональные инвесторы, включая Норвежский государственный фонд благосостояния и пенсионные фонды США, выступили против выплаты, опасаясь размытия акционерного капитала.

В августе текущего года Маск уже получил 96 млн акций Tesla стоимостью 29 млрд долларов в рамках предыдущей мотивационной программы.