Совет директоров Tesla предложил Маску компенсационный пакет на 1 трлн долларов

Совет директоров Tesla предложил акционерам утвердить компенсационный пакет для Илона Маска на сумму $1 трлн при условии достижения компанией капитализации $8,5 трлн и увеличения EBITDA до $400 млрд к 2035 году, сообщает «Царьград» .

Совет директоров Tesla инициировал рассмотрение нового компенсационного пакета для главного исполнительного директора Илона Маска. Предложение предусматривает выплаты в размере трлн долларов в течение десяти лет, если компания достигнет ключевых финансовых показателей.

Согласно заявлению Tesla, выплаты будут осуществляться в виде акций поэтапно. Максимальная сумма вознаграждения предусмотрена при достижении капитализации $8,5 трлн к 2035 году и увеличении скорректированной EBITDA до $400 млрд. В этом случае Маск получит около 12% акций компании, оцениваемых в $1,03 трлн.

Председатель совета директоров Tesla Робин Дэнхольм заявила, что удержание Маска и его мотивация являются ключевыми для достижения целей компании. Первый транш вознаграждения Маск сможет получить только после того, как капитализация Tesla достигнет $2 трлн и будет выполнено одно из условий по операционным показателям: годовые продажи электромобилей должны составить 20 млн единиц или скорректированная EBITDA вырасти до $50 млрд. Дальнейшие выплаты будут зависеть от увеличения капитализации компании на каждые $500 млрд.

Вопрос о компенсационном пакете будет рассмотрен на собрании акционеров 6 ноября. На предварительных торгах в пятницу акции Tesla выросли на 1,9%, однако с начала года их стоимость снизилась на 16,2%.