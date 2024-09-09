Акционеры «Русагро» запретили перерегистрировать компанию с Кипра в РФ

Акционеры крупной агрокомпании «Русагро» отдали голоса против редомициляции фирмы с Кипра в РФ. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на пресс-релиз компании.

В марте компания «Русагро» подала документы для перерегистрации с Кипра на остров Русский. В июле в РФ фирму добавили в список экономически значимых организаций.

Присутствие в этом перечне дает возможность через суд исключать из владения иностранных участников из недружественных государств. В августе министерство сельского хозяйства России подало иск в суд к кипрскому акционеру «Русагро», и его корпоративные права были приостановлены.

Компания — один из крупнейших изготовителей подсолнечного масла, сахара, маргарина, свинины и других продуктов в РФ. Выручка фирмы составила 68,3 млрд рублей по итогам первого квартала 2024 года.

Ранее сообщалось, что акционеры «Русагро» не будут выплачивать дивиденды за 2023 год. Тогда в фирме заявили, что смогут сделать это после перерегистрации.