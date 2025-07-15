Россиянин забрал детей у жены, чтобы избежать мобилизации

Жительница Сочи Любовь утверждает, что в сентябре 2022 года экс-муж Алексей требовал от нее отказаться от родительских прав, чтобы он забрал ребенка себе и избежал частичной мобилизации. После этого бывшие супруги спорили в судах, и в итоге у женщины отняли и сына, и дочь, сообщает Инфо24 .

Любовь и Алексей начали конфликтовать в 2022 году. Как заявил адвокат, в марте 2022 года мужчина начал регулярно увозить сына с собой без согласия его матери. В сентябре того же года мужчина потребовал, чтобы бывшая жена отказалась от родительских прав, но, получив от нее отказ, обвинил женщину и предательстве и уехал с ребенком в Абхазию. По словам Любови, Алексей хотел оформить единоличное право на воспитание ребенка, чтобы избежать призыва в армию по частичной мобилизации.

Спустя два месяца Алексей и сын приехали из Абхазии, но, как утверждает Любовь, вернувшийся мальчик стал относиться к ней отстраненно и агрессивно. Далее Алексей выгнал экс-супругу из дома, а она обратилась в суд, чтобы определить законное место жительства их детей.

В 2024 году суд постановил, что сын остается с отцом, а дочь — с матерью. В мае 2025 года состоялось повторное заседание, на котором вынесли новый вердикт: Алексей будет воспитывать обоих детей.

Любовь считает, что бывший муж имеет связи с должностными лицами, благодаря чему он добился судебного решению в свою пользу. Сейчас сочинка пытается вернуть детей и уже подала иск в Верховный суд РФ.