Акционеры «Русагро» не будут выплачивать дивиденды за 2023 год

Российская продовольственная и сельскохозяйственная компания «Русагро» утвердила отказ от выплаты дивидендов за 2023 год, сообщает «Коммерсант» .

О решении акционеров не выплачивать дивиденды говорится в пресс-релизе компании. Их встреча состоялась 5 апреля.

«Русагро» выплачивала дивиденды два раза в год — по итогам первого полугодия и по итогам года. В 2021 году итоговые не выплачивались, а промежуточные составили 119,7 млн долларов.

Совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. При этом в конце лета 2023 года в «Русагро» заявили, что смогут выплатить дивиденды после перерегистрации.

За прошлый год чистая прибыль ведущего российского вертикально интегрированного производителя диверсифицированных пищевых продуктов «Русагро» составила 48,7 млрд рублей. При этом чистый долг компании на 31 декабря 2023 года составил 66,4 млрд рублей.