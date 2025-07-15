Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании происшествия в Кузбассе

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СК России взял на контроль дело об избиении 17-летней девушки в Кузбассе

Следственный комитет России заинтересовался расследованием уголовного дела об избиении 17-летней девушки в Яшкинском муниципальном округе Кузбасса. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования, сообщает Сiбдепо .

Федеральный Следственный комитет обратил внимание на дело об избиении несовершеннолетней в Яшкинском муниципальном округе Кемеровской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Истязание».

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором взрослый мужчина указывает подросткам, как избивать 17-летнюю девушку в селе Колмогорово. По словам участников происшествия, жертву обвиняли в неподобающем поведении.

«Я не могу тебя ударить, но эта девочка тебе морду поправит», — говорит мужчина на записи видео.

После этого девушку избили, таскали за волосы, били по животу и в конце выбросили в мусорный бак.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.