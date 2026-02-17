сегодня в 14:34

Акции VK выросли на фоне сообщений о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Акции российского технохолдинга VK начали активно расти после публикаций СМИ о возможной полной блокировке мессенджера Telegram в апреле, сообщает РБК .

Ранее Baza сообщала, что с 1 апреля Роскомнадзор может приступить к тотальной блокировке мессенджера Telegram в России. Приложение перестанет загружаться на всей территории страны.

На Московской бирже за 4 минуты стоимость акций компании выросла почти на 2%, достигнув 324 рублей за штуку. По сравнению с закрытием торгов 16 февраля, рост составил 1,36%.

Согласно данным на 12:09 по московскому времени, акции VK выросли на 0,64% относительно закрытия торгов накануне и стоили 321,7 рублей за акцию.

