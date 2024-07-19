Акции виновника «синего экрана смерти» у Windows рухнули на 21,3%

Акции CrowdStrike после массового техсбоя в Microsoft упали на 21,3%

Акции поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike после массового техсбоя рухнули на 21,3%, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов на премаркете NASDAQ.

Акции CrowdStrike стремительно росли с начала размещения их на бирже в 2019 году. С тех пор они подорожали более чем на 700%. Однако массовый сбой остановил рост ценных бумаг компании.

В пятницу стоимость одной акции падала, а в какой-то момент установилась в пределах 270,01 доллара.

По итогам основной торговой сессии 18 июля рыночная стоимость компании, согласно данным TradingView, составила 83,48 млрд долларов. Исходя из этого, 19 июля разработчик потерял 17,78 млрд долларов капитализации.

В пятницу «синий экран смерти» появился на устройствах с системой Windows. Это связали с ошибкой в обновлении программного обеспечения от CrowdStrike, представляющее собой систему безопасности по блокировке кибератак.

Разработчик уже выявил проблему и приступил к устранению неполадок.