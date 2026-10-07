Аграрии, жестянщики и дорожники: куда ринулись соискатели в 2026 году

Соискатели в России стали вдвое чаще откликаться на вакансии сельскохозяйственных рабочих — число откликов выросло на 110% за год, а средние зарплатные предложения достигли 77 тысяч рублей, сообщили РИАМО в «Авито Работе» по итогам анализа рынка за январь–сентябрь 2026 года.

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику откликов на вакансии рабочих и линейных специалистов за январь–сентябрь 2026 года и определили профессии с наибольшим приростом интереса соискателей.

Лидерами стали сельскохозяйственные рабочие: число откликов на предложения для них увеличилось более чем вдвое (+110%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем работодатели предлагали на этой позиции 77 042 рубля в месяц.

На втором месте — автожестянщики: за год число откликов на вакансии для них выросло в два раза (+102%). Эти специалисты восстанавливают кузовные детали автомобилей, устраняют вмятины и другие повреждения. Средние зарплатные предложения для них составили 138 170 рублей в месяц.

Тройку лидеров замыкают дорожные мастера. Число откликов на вакансии для них увеличилось на 89% год к году, а средние предлагаемые зарплаты составили 137 456 рублей в месяц. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков.

«Сельскохозяйственные рабочие традиционно востребованы компаниями в период посевной и уборочной, но в этом году мы наблюдаем и устойчивый интерес соискателей к этой отрасли. Рост откликов связан с повышением зарплатных предложений и расширением мер поддержки со стороны работодателей», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его словам, автожестянщики и дорожные мастера — это специалисты, которых не готовят массово, поэтому конкуренция за них растет.

«Мы также фиксируем рост интереса к промышленным специальностям: в транспортном машиностроении и производстве электро- и оптического оборудования число откликов увеличилось на 27% и 23% соответственно. Вакансии в этих сферах часто предполагают обучение, питание, компенсацию проезда, ДМС и другие бонусы, что делает их привлекательными для соискателей», — резюмировал Губанов.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.