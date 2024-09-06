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7-Eleven отверг предложение о продаже бизнеса почти за 39 млрд долларов

Японский холдинг Seven&i, которому принадлежит сеть круглосуточных магазинов 7-Eleven, не принял предложение канадской Alimentation Couche-Tard (ACT) о слиянии, сообщает « Коммерсант ».

Канадская компания, которая владеет сетями Couche-Tard и Circle-K, предлагала почти 39 млрд долларов. Но руководство японской компании посчитало это несерьезным предложением.

Seven&i направила Couche-Tard письмо, в котором заявила, что предлагаемая сделка «не соответствует интересам акционеров и других вовлеченных лиц».

Японская компания, отметив возможные проблемы с регуляторами в случае соглашения, обозначила, что готова рассмотреть более высокие по стоимости предложения.

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