66% россиян заявили, что командировочные не покрывают расходы в рабочей поездке и им приходится доплачивать из собственного кармана, при этом каждый четвертый уходит в существенный минус, сообщили РИАМО в сервисе Smartway по итогам опроса.

Большинство россиян сталкиваются с тем, что командировочные выплаты не покрывают все расходы в рабочей поездке. По данным исследования онлайн-сервиса для организации командировок Smartway, 66% участников опроса рассказали, что им приходится доплачивать из собственного кармана.

При этом 42% респондентов отметили, что доплачивать приходится не очень много — чаще всего на личные траты для комфорта: кофе, рестораны или музеи в городе. Еще 24% считают, что командировочных совсем не хватает даже на базовые затраты, и из-за поездок они уходят в большой минус. Именно поэтому они стараются отказываться от деловых поездок из-за их невыгодности.

Оставшиеся 35% россиян считают командировочные достаточными. Из них 21% говорит, что полученных средств хватает на основные траты — питание, транспорт и другие расходы. Еще 14% получают командировочные с запасом и могут потратить часть суммы на сувениры или одежду.

Размер суточных при командировках по России работодатель устанавливает самостоятельно и закрепляет в локальном нормативном акте. Законодательство не устанавливает ни минимального, ни максимального предела для коммерческих организаций.

Однако существуют лимиты для целей налогообложения. В пределах этих лимитов суточные не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Для поездок по России необлагаемый лимит составляет 700 рублей в день. Если работодатель установит сумму выше этого лимита, с суммы превышения придется удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

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