4 млрд рублей выделят Курганской области для поддержки пострадавших от паводка

Курганская область получит от федеральных властей 4 млрд рублей. Деньги направят на оказание мер поддержки пострадавшим от паводка и проведение восстановительных работ, сообщает пресс-служба кабмина.

Финансирование будет выделено из резервного фонда правительства РФ по поручению главы государства Владимира Путина.

Из них до 3 млрд рублей направят на единовременную матпомощь пострадавшим, обеспечение финпомощи из-за частичной или полной утраты имущества первой необходимости, выплаты на проведение капремонта поврежденного жилья, помощь в покупке или строительстве нового жилья.

Еще до 1 млрд рублей пойдет в регионе на аварийно-восстановительные работы объектов жилфонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, саночистку и обеззараживание территорий, которые пострадали от паводка.

В апреле из-за паводка затопило Курган и другие территории региона. Так, из-за ЧП даже уплыл жилой частный дом.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в результате резкого подъема воды в реке Тобол уровень паводка превзошел максимум 1994 года. Затопило 34 населенных пункта в регионе. Самая сложная ситуация сложилась в Кургане, так как там природная пойма сужена насыпью ж/д и федеральной автодороги. Уровень реки Тобол в границе города превысил на 165 см отметку «опасное явление», он был от 10 до 11 м.