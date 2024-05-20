Китай наращивает поставки автомобилей по всему миру

Основной экспорт китайских автомобилей идет в Россию. Аналитики предполагают, что объемы поставок и дальше будут расти, если на них не повлияют санкции. Кроме того, китайский автопром поставляется в больших количествах и в другие страны.

В 2023 году Китай стал лидером мирового рынка по поставке автомобилей, обогнав Японию. В январе-апреле 2024 года экспорт легковых автомобилей вырос на 34,8%, составив 1,539 млн машин. Всего было отгружено 1,8 млн транспортных средств.

Европейская ассоциация перевозчиков автомобилей (ESG) на основе данных CAAM выяснила, что в январе-феврале 2024 года на российский рынок отгрузили 112 тыс. новых автомобилей. Второе место заняла Мексика, куда поставили 66 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров Бельгия, куда поступило 42 тыс. новых китайских автомобилей.

По данным российского «Автостата», в январе-феврале из КНР в РФ было ввезено 88,8 тыс. новых легковых машин. Всего по итогам первого квартала китайский импорт составил 141 тыс. штук. На нашу страну приходилось 66,4% от общего объема импорта новых машин.

При этом «Автостат» утверждает, что на начало 2022 года китайские машины занимали лишь 9% отечественного рынка. Но уже в апреле 2024 года бренды из Китая заняли 55,2% российского рынка новых легковых автомобилей.

Из-за повышения ряда пошлин на продукцию Китая поставки автомобилей в Европу и Америку могут быть затруднены, а Россия в ближайшие годы может стать ключевым экспортным рынком для китайского автопрома.