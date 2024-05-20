Власти Москвы заявили о строительстве нового спорткомплекса у метро «Выхино»

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В Москве на улице Молдагуловой построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Председатель Москомархитектура Юлиана Княжевская сообщила о готовности градостроительного плана по возведению нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Молдагуловой рядом с метро «Выхино», площадь которого превысит восемь тысяч квадратных метров.

«Новый спортивный объект возведут на площади 0,56 гектара по адресу: улица Молдагуловой, владение 5б. Его общая площадь составит более восьми тысяч квадратных метров, из которых 4,2 тысячи квадратных метров займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Высота здания не превысит четырех этажей», — отметила Княжевская.

Спортивный объект станет частью многофункционального центра, где будут в том числе офисы и точки общественного питания. Строительство профинансируют инвесторы.

Ранее о строительстве еще одного оздоровительно-спортивного комплекса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Объект появится в Бутырском районе столицы.