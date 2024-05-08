В Бутырском районе Москвы построят ФОК с бассейном

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном площадью 3,5 тыс. кв. м возведут на улице Милашенкова в Бутырском районе столицы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Согласно выпущенному Москомархитектурой градостроительному плану, возведение ФОКа будут вести на участке площадью 0,33 га по адресу: улица Милашенкова, з/у 7Б. Строительство объекта включено в адресную инвестпрограмму.

Глава Москомархитектуры напомнила, что в столице создали условия для как для профессиональных, так и для любительских занятий спортом. Работают и строятся спортплощадки, бассейны и другие объекты для оздоровления и поддержки физического здоровья граждан.

«Строительство нового спортивного комплекса обусловлено активным развитием северных районов Москвы. У нового ФОКа удобное расположение как для жителей близлежащих домов, так и для всего Северо-Восточного округа», — сказала Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе растет спортинфраструктура. В 2024 году планируется возвести 15 объектов. Из них 4 уже готовы — ледовая арена в Щербинке, спортивный зал «Дружба» в «Лужниках», дворец тенниса «Лужники» и спорткомплекс «Раменки».