Посол Мирошник: даже Западу будет сложно договариваться с Зеленским

С 20 мая 2023 года истекает пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что с этого момента Зеленский из формального президента превращается в лидера бандформирования.

Мирошник полагает, что Зеленский сохранит свое положение военного диктатора на Украине, пока его поддерживает армия и он опирается на иностранную поддержку.

«Но как официальный, демократически признанный президент страны он уже ставится под большой вопрос», — сказал Мирошник в эфире радио Sputnik.

Посол считает, что даже Западу будет сложно договариваться с украинским лидером после окончания его президентского срока. Россия же сможет вести с ним переговоры только по гуманитарным вопросам, заявил Мирошник.