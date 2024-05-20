Симоньян поставила вопрос о «справедливизации» доходов и расходов в России

Симоньян: нужно более справедливое распределение доходов для военных на фронте

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян подняла вопрос о необходимости более справедливого распределения доходов и расходов в России. Особенно, по мнению журналистки, речь идет о военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает RT .

Симоньян рассказала, что офицеры и Герои России жалуются на несправедливость, когда фронтовые бойцы получают меньше, чем недавно пришедшие контрактники и мобилизованные.

Главред RT заявила о необходимости наведения порядка в этой ситуации и напомнила, что военные кладут свои жизни на алтарь Родины в ходе спецоперации. В связи с этим Симоньян призвала «справедливизировать» распределение доходов и расходов, отметив, что это касается не только армии, но и всей страны.

При этом журналистка подчеркнула, что речь не идет о конфискации или экспроприации.