29% криптоинвесторов ждут рост биткоина выше $150 тыс к 2025 году

Согласно исследованию сервиса Predicta, 29% опрошенных криптоинвесторов полагают, что к 2025 году цена биткоина превысит $150 тыс. Большинство респондентов (61%) уверены, что криптовалюта достигнет уровня выше $130 тыс., тогда как 6% ожидают падения до $50 тыс. Еще 10% дают более оптимистичный прогноз, предполагая рост до $200 тыс., сообщает «Газета.Ru» .

Как отмечают аналитики, такой разброс мнений связан с общей неопределенностью на рынке: одни рассматривают биткоин как «цифровое золото», а другие — как инструмент для спекуляций. Сторонники роста апеллируют к историческим циклам подорожания криптовалюты, в то время как скептики указывают на ее высокую волатильность.

Прогнозы зарубежных организаций также разнятся. Например, американские компании Standard Chartered и Galaxy Digital ожидают, что биткоин достигнет $150–200 тыс. к концу года. Платформа Finder.com называет среднюю оценку в $135 тыс., но не исключает падения до $70 тыс. Между тем аналитики CryptoQuant отмечают снижение интереса к криптовалюте.

На 20 июня 2025 года курс биткоина составлял около $106 тыс. По информации Bankrate, с начала года его стоимость выросла приблизительно на 15%.