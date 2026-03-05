27,8% средств по программе «Чистая вода» израсходованы без достижения результата

Счетная палата РФ проанализировала результаты федерального проекта «Чистая вода». Оказалось, что более 38 млрд рублей — около 27,8% — потрачены без достижения результата, сообщается на сайте Счетной палаты Российской Федерации.

Всего 137,6 млрд рублей выделили из бюджета страны на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, однако 27,8% средств израсходовали без достижения результата.

Проект завершился 31 декабря 2024 года. На софинансирование 119 объектов в 56 регионах были направлены деньги. 85 объектов в 46 регионах на 22 декабря прошлого года так и не были достроены.

Общий объем расходов на реализацию программы «Чистая вода» составил 147,5 млрд рублей, 86,2% из них — средства из федерального бюджета. Внебюджетных средств было привлечено мало, поэтому на 1 января 2025 года исполнение расходов составило 83,5% объема.

