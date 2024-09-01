130 стран мира разрабатывают свои национальные цифровые валюты

Почти 130 мировых государств разрабатывают собственную национальную цифровую валюту, в том числе и Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

При этом национальные цифровые активы терпят неудачу, ведь не пользуются популярностью у людей. Причина в том, что такие криптовалюты практически не рекламируют, и о них никто ничего не знает. Также клиентам не объясняют, в чем преимущество использования национальной криптовалюты.

К тому же многие люди не хотят использовать национальные цифровые активы, поскольку боятся потерять анонимность. Многих пугает то, что у каждой монеты имеется собственный код, по которому можно отследить ту или иную транзакцию.

Ранее в ЦБ РФ заявили о следующем этапе тестирования цифровых рублей. Он был запущен 1 сентября 2024 года.