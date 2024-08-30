ЦБ рассказал о расширении пилотного проекта по цифровому рублю

Центробанк России заявил о новом этапе тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Он начнется 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба регулятора .

Реализация пилота по цифровому рублю выходит на новый уровень. Благодаря расширению проекта появилась возможность задействовать в нем до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний. По данным ЦБ, раньше в пилоте принимали участие порядка 600 человек и 22 компании.

Однако сейчас операции с цифровым рублем по-прежнему доступны клиентам только 12 банков. В дальнейшем этот список дополнится.

К пилоту добавят и новые операции. Теперь участникам будут доступны не только пополнение счетов цифровой национальной валюты, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи, но и оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями.

В ЦБ добавили, что цифровой рубль — это удобное и безопасное средство для платежей и переводов.

Ранее Банк России также отметил, что цифровой рубль не окажет никакого негативного влияния на денежно-кредитную политику страны. Наоборот, валюта имеет массу преимуществ и поможет развить новую платежную инфраструктуру.