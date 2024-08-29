Цифровой рубль не повлияет на денежно-кредитную политику России

Слухи о том, что ввод цифрового рубля как-либо негативно отразится на фундаментальные принципы банковской системы, на самом деле не соответствуют действительности, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Банк России.

По данным регулятора, цифровой рубль также не окажет никакого негативного влияния на денежно-кредитную политику страны. В ЦБ отметили, что, наоборот, у этой валюты много преимуществ: она поможет развить новую платежную инфраструктуру, а также повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малодоступных территориях при ограниченном доступе к интернету.

Регулятор подчеркнул, что цифровой рубль также снизит стоимость расчетов.

Тестировать цифровой рубль в России начали с 15 августа 2023 года. В первом этапе тестирования задействованы порядка 600 человек из сотрудников 12 банков страны, которые производят различные операции.